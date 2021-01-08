Apple вслед за Google пригрозила удалить популярную у сторонников Трампа социальную сеть

Вчера, 23:28

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Apple вслед за Google пригрозила удалить популярную у сторонников Трампа социальную сеть

Американская корпорация Apple намеревается по примеру Google заблокировать приложение, через которое общаются сторонники Дональда Трампа. Исходя из официального письма Apple руководству социальной сети Parler, данное приложение пользователи используют, чтобы скоординировать план по штурму Капитолия, вследствие чего Apple будет его блокировать. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Компания Apple обвинила американский сервис микроблогов и социальную сеть Parler в попустительстве к захватчикам Капитолия, поскольку было выявлено, что те, кто штурмовали Вашингтон, согласовывали план захвата через данное приложение. На основании этих данных Apple вслед за Google пригрозила руководству, что удалит Parler из App Store, если в течение 24 часов в нем не будет введена жесткая система модерации. Такое намерение Apple вызвало недовольство политического обозревателя и бывшего сотрудника Секретной службы США Дэна Бонгино, который владеет долей акций Parler. Он заявил, что решение Apple имеет чисто идеологический характер, и США навязывают «полицейское государство».

Дэн Бонгино также осудил бессрочную блокировку социальной сетью Twitter аккаунта действующего президента Дональда Трампа, что является первым примером в истории политики жесткой модерации главы Белого дома.

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