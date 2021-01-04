Пользователей мессенджера WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook.

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, в котором теперь присутствует пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, держащей контрольный пакет акций компании-оператора мессенджера.

Так, по новым условиям, WhatsApp как часть корпорации, для дальнейшего анализа привычек и вкусов пользователей, будет передавать пользовательские данные «всему семейству ее приложений».

Кроме того, WhatsApp «обещает» тщательнее подбирать персональную рекламу, предоставлять наиболее подходящие пользователям контент и услуги.

Отмечается, что мессенджер уже не впервые говорит о сборе персональных данных в пользу Facebook. Такое уже было в 2016 году под лозунгом борьбы со спамом.

Сейчас же WhatsApp собирается передавать Facebook геолокацию пользователей и сведения об установке и удалении программ корпорации.