16 российских приложений установят на гаджеты, которые поступят в продажу

1 января в России начал действовать запрет на продажу гаджетов без отечественного программного обеспечения. Это означает, что на произведенные после 1 января и продаваемые в России планшеты и смартфоны должны быть предустановлены 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Таково постановления кабмина РФ. При этом предустановку могут осуществлять как производители техники, так и поставщики или продавцы.

Таким образом, в России запрещено продавать смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, консоли без российского ПО.

Как предполагают в правительстве РФ, этот закон защитит права потребителей, поспособствует развитию российских IT-компаний и поставит их в один ряд с зарубежными корпорациями.

В списке программ, обязательных для установки на гаджеты, числятся поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовые помощники, программы для доступа в облачные хранилища, приложение «Госуслуги», программа для использования платежной системы «Мир», аудио? и видеосервисы, антивирусы и другие сервисы.