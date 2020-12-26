Apple проиграла Corellium иск по делу о нарушении авторских прав

Федеральный окружной суд Флориды не поддержал Apple в иске о нарушении авторских прав к стартапу Corellium, выпускающему программное обеспечение для поисков уязвимостей в iOS.

В суде заявили, что обвинения корпорации в использовании Corellium копий iOS для запуска гаджетов являются «надуманными и даже лицемерными», передает Reuters со ссылкой на решение судьи Родни Смита и материалы судебного дела.

В суде посчитали, что стартап «преобразует» и «добавляет что-то новое в iOS» и деятельность Corellium позволяет обнаруживать уязвимости в операционных системах, что приносит пользу обществу. Поэтому судья вынес решение в пользу компании Corellium, добавив, что Corellium не наносит ущерба правам Apple, а ее программный продукт несет общественную выгоду.

Apple ранее обвинила Corellium в том, что компания по существу тиражирует iOS для создания виртуальных устройств под ее управлением. И это позволяет использовать iOS на гаджетах, которые не выпускались Apple.