Дуров объявил о начале монетизации Telegram

Сегодня, 13:29

Ольга Громова

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Дуров объявил о начале монетизации Telegram
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о том, что сервис с 2021 года будет монетизироваться. При этом для пользователей все сервисы и дальше будут оставаться бесплатными, а большинство людей едва ли заметят «какие-либо серьезные изменения».

«Telegram начнет монетизироваться… Мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно»,— заверил Дуров в своем Telegram-канале.

Основатель популярного мессенджера пояснил, что монетизация - это следствие роста числа пользователей. Чем больше людей, тем больше у компании расходов на серверы и трафик.

На текущий момент Telegram активно используют порядка 500 миллионов человек. Владельцы убеждены, что в будущем у мессенджера будет миллиард активных пользователей - сейчас он на пути к этому.

Telegram не собирается внедрять рекламу в обмен сообщениями, но намерен предложить рекламную платформу для каналов, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность».

В мессенджере также могут появиться платные стикеры с расширенными возможностями - часть доходов будут получать художники.

Павел Дуров также заверил, что не собирается продавать мессенджер.

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