«Ростелеком» сообщил о росте на треть числа хакерских атак на компании в пандемию коронавируса

Сегодня, 00:44

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«Ростелеком» сообщил о росте на треть числа хакерских атак на компании в пандемию коронавируса

Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» определил возрастание количества хакерских атак на компанию. По заявлению вице-президента корпорации по информационной безопасности Игоря Ляпунова, за период пандемии число незаконных вторжений выросло почти на треть, передает «РИА Новости».

Игорь Ляпунов отметил, что с переходом на удаленную работу многие компании сделали свои информационные системы доступными для киберпреступников — особое внимание злоумышленники обратили на системы жизнеобеспечения и госуправления.

«Такие внутренние системы имеют слабую степень защиты, и в итоге мы увидели небывалый рост хакерских атак. Их стало примерно втрое больше, в сравнении с прошлым годом», - сообщил вице-президент «Ростелекома».

Эксперт подчеркнул, что целью злоумышленников была и критически важная информация, такая как система управления энергетикой, госуправление и системы жизнеобеспечения. Известно, что в сентября хакеры пытались атаковать компьютеры вирусологов Центра им. Гамалеи, где на тот момент разрабатывалась вакцина от коронавируса «Спутник V». 

В первых числах декабря атаке подверглись и те провайдеры, которые обеспечивают интернетом сеть постаматов PickPoint. Результатом этого киберпреступления стали проблемы с работой у 2,7 тыс. пунктов, что составляет четверть всех терминалов. Для восстановления работоспособности терминалов пришлось создать полноценный штаб оперативного реагирования, который занялся устранением проблемы.

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