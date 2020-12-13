В Сети появилось видео, снятое на выпавший из самолета iPhone

Бразильский режиссер Эрнесто Галиотто пролетал на самолете над пляжем Кабу-Фриу штата Рио-де-Жанейро и собирался снять на видео живописный пейзаж с высоты. Однако резкий порыв ветра «вырвал» из его рук iPhone 6. На следующий день Галиотто решил найти свой гаджет. Он его нашел и был очень удивлен тому, что упав с большой высоты, устройство почти не пострадало. Лишь слегка повредилась защитная пленка экрана.

Но режиссер еще обнаружил, что камера телефона в момент его падения была включена, и ролик с пятнадцатисекундным полетом остался в галерее устройства.

Напомним: Apple презентовала iPhone 6 9 сентября 2014 года. Гаджет был снят с производства 7 сентября 2016-го.