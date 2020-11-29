Компания Caviar презентовала люксовый iPhone 12 без камер

Сегодня, 19:44

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Компания Caviar презентовала люксовый iPhone 12 без камер

Российская компания Caviar презентовала титановый iPhone 12 Pro Stealth без камер, позволяющий владельцу избавиться от скрытого наблюдения. Об этом сообщает «Android-robot».

Caviar славится своим креативным подходам и интерпретациям смартфонов Samsung и iPhone. На этот раз компания представила новый необычный iPhone 12 Pro с приставкой Stealth, что переводится как «скрытный». Модернизированный смартфон отличается аскетичным дизайном и отсутствием камер, что делает его простым и минималистичным.

«Мы знаем, что со смартфонами с камерой нельзя попасть в секретный объект. Плюс ко всему мы решили сделать смартфон максимально безопасным для пользователя, чтобы мошенники не смогли получить доступ к камере. Наша компания ценит приватность пользователей, поэтому мы создали iPhone 12 Pro Stealth без камер», - объясняет свое решение компания.

Данный гаджет порадует тех, кому телефон необходим исключительно для звонков, и тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности. Компания выпустила 2 варианта данной модели. Одна из них выполнена из титана с лазерным покрытием черного цвета, а вторая – из титана со сверхпрочным покрытием золотого цвета. Цена таких смартфонов будет начинаться от 300 тысяч рублей.

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