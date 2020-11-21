Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Сегодня, 11:44

0

Image 16+
Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Китайская корпорация Xiaomi заявила о разработке нового гибкого смартфона, имеющего двойной экран и выдвижную камеру. Отмечается, что огромный гибкий экран будет складываться внутрь подобно книжке, что защитит его от повреждений при ежедневной носке. Об этом пишет «3DNews».  

Инновационная разработка от Xiaomi станет первой подобной в мире, хотя в конструктивном плане и имеет отсылку к Samsung Galaxy Fold. Описание будущей новинки уже доступно на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности — «WIPO», там же можно увидеть и патентные иллюстрации к устройству.

Отмечается, что у новинки от Xiaomi нет ни выреза, ни отверстия для камеры — селфи-блок будет выполнен в виде выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса, который получит два датчика изображения. Исходя из иллюстраций можно определить, что на внешней стороне аппарата расположится довольно крупный вспомогательный дисплей, а сзади — тройная основная камера с вертикальным размещением компонентов. Изюминкой нового флагмана станет и наличие физических кнопок управления в боковой части и симметричного порта USB Type-C внизу корпуса. Регистрация патента на разработку нового девайса от компании Xiaomi произошла еще 25 сентября 2020 года, но публикация будущей разработки стала доступна только 20 ноября. Предполагаемая дата представления первого складного смартфона от Xiaomi, по разным сведениям, запланирована на середину 2021 года.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Сегодня, 11:44

Сервис TikTok объявил войну порно и проституции

21-11-2020, 15:54

Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro

20-11-2020, 16:19

Названы сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона

15-11-2020, 21:49

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 полностью рассекречены

15-11-2020, 17:04

Названа опасность разблокировки смартфона отпечатком пальца

13-11-2020, 16:19

Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с экраном на каждой грани

13-11-2020, 09:19

Google Фото в 2021 году станет платным

12-11-2020, 11:59

С 2021 года доступ ко многим сайтам для старых версий Android будет закрыт

9-11-2020, 09:25

Эксперт рассказал о поиске человека по номеру телефона в Сети

7-11-2020, 15:44

Новый iPhone 12 Mini получил замедленную беспроводную зарядку

5-11-2020, 08:52

Названы признаки слежки за пользователями через веб-камеру

4-11-2020, 16:46

Эксперт рассказал о скрытых возможностях Telegram на Android-смартфонах

3-11-2020, 09:17

Названы способы повышения производительности компьютера

1-11-2020, 17:12

Apple может разработать собственный поисковик

28-10-2020, 18:22

Эксперт Гриценко рассказал, как могут обмануть в сервисе при ремонте смартфона

28-10-2020, 17:42

Nokia возглавляет рейтинг самых надежных производителей смартфонов

27-10-2020, 20:34

Пользователи жалуются на проблемы корпуса новых iPhone 12

26-10-2020, 22:44

Стало известно, как iPhone с iOS 14 сообщает владельцу о слежке

26-10-2020, 14:53

Названо 21 вредоносное приложение для Android-смартфонов

25-10-2020, 18:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров