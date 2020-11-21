Xiaomi хочет оснастить гибкий смартфон-книжку двумя экранами и выдвижной камерой

Китайская корпорация Xiaomi заявила о разработке нового гибкого смартфона, имеющего двойной экран и выдвижную камеру. Отмечается, что огромный гибкий экран будет складываться внутрь подобно книжке, что защитит его от повреждений при ежедневной носке. Об этом пишет «3DNews».

Инновационная разработка от Xiaomi станет первой подобной в мире, хотя в конструктивном плане и имеет отсылку к Samsung Galaxy Fold. Описание будущей новинки уже доступно на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности — «WIPO», там же можно увидеть и патентные иллюстрации к устройству.

Отмечается, что у новинки от Xiaomi нет ни выреза, ни отверстия для камеры — селфи-блок будет выполнен в виде выдвижного модуля, прячущегося в верхней части корпуса, который получит два датчика изображения. Исходя из иллюстраций можно определить, что на внешней стороне аппарата расположится довольно крупный вспомогательный дисплей, а сзади — тройная основная камера с вертикальным размещением компонентов. Изюминкой нового флагмана станет и наличие физических кнопок управления в боковой части и симметричного порта USB Type-C внизу корпуса. Регистрация патента на разработку нового девайса от компании Xiaomi произошла еще 25 сентября 2020 года, но публикация будущей разработки стала доступна только 20 ноября. Предполагаемая дата представления первого складного смартфона от Xiaomi, по разным сведениям, запланирована на середину 2021 года.