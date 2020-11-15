Сервис TikTok объявил войну порно и проституции

Сегодня, 15:54

Александр Зуев

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Сервис TikTok объявил войну порно и проституции

TikTok - сервис для создания и просмотра видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance», с точки зрения количества загрузок и дохода является самым популярным в мире приложением.

Этот сервис с начала года привлек большое внимание во многих странах, поэтому он продолжает оставаться в бизнесе. На сегодня сервисом, который создавался в основном для молодых людей, пользуются в 150 странах, в том числе и в России. Как правило, ролики, которые публикуются,  -  довольно короткие. Их продолжительность составляет не более  60 секунд. Создатели приложения очень строго относятся к контенту, который публикуют пользователи.

Администраторы TikTok навсегда удаляют учетные записи нарушителей. В октябре этого года на платформе были объявлены новые правила о наказании за мошенничество и незаконные аккаунты. 

В период с 1 по 31 октября китайский вариант  платформы -  приложение Douyin удалило в общей сложности 133 904 видео, 33028 аудио, навсегда заблокировало 836 100 учетных записей. Еще в июле, Douyin и TikTok запустили  кампанию по удалению с платформы публикаций порнографического характера, пишет ixbt.com. В прошлом месяце на этом сервисе были заблокированы 472797 учетных записей, которые относятся к порнографии и проституции. Кроме того, администраторы ресурса удалили 54358 мошеннических аккаунтов.

Заметим, что удаленные аккаунты восстановлению не подлежат.



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