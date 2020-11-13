Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 полностью рассекречены.

Сайт издания AndroidPolice обнародовал технические характеристики будущих новинок от бренда Samsung - смартфонов линейки Galaxy S21. Информация не официальная, однако, как утверждает издание, добытая инсайдерами из официальных источников.

Так, инсайдеры рассекретили сразу три новинки от компании: Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Все три модели оснастят процессором Snapdragon 875 с поддержкой технологий 5G. Отмечено, что в некоторые страны поступят телефоны на чипе Exynos 2100, который по своему функционалу и производительности не уступает, по уверению экспертов, Snapdragon.

Управлять работой устройств будет операционная система Android 11, оснащенная фирменной оболочкой Samsung - One UI 3.1.

Самую дорогую модель из представленных - S21 Ultra - бренд Samsung обеспечит аккумулятором емкостью 5 000 mAh, LTPS-экраном с диагональю 6,7 дюйма и с частотой обновления 120 Гц, а также камерой с разрешением 108 МП.

У моделей Galaxy S21 и S21 обещают HD+ экраны по 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.

Отмечено, что камеры на всех представленных устройствах смогут записать видео в формате 4K на скорости 60 к/с. Также все эти гаджеты будут поддерживать технологии UWB, которые выполняют функцию электронного ключа в машинах.