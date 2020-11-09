Названа опасность разблокировки смартфона отпечатком пальца

Использование дактилоскопического сенсора в смартфоне или, как его принято называть, сканера отпечатков пальца, может обернуться для владельца утечкой личных данных. Об этом в беседе с «Праймом» поведал Тимур Садыков, завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова.

По словам эксперта, обычный цифровой пароль доныне считается самым безопасным вариантом защиты данных, поэтому и желательно при блокировании смартфона использовать именно его. При этом количество цифровых комбинаций, которые можно придумать в качестве пароля, не ограничено, а «пальцев на руках у человека всего десять».

Садыков говорит, что в ряде случаев - к примеру, если человек травмировал палец или сенсор загрязнился, дактилоскопер может не признать отпечаток пальца. Следовательно, телефон не может быть разблокированным.

Эксперт призывает понять, что современные пользователи слишком много личных данных предоставляют производителям смартфонов, планшетов и других устройств.

«И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все», — считает специалист.

Эксперт советует защищать свои данные длинным паролем, который, в идеале, должен меняться часто. Можно придумать сложные комбинации, которые бы зависели от определенного алгоритма - дня или недели, известного лишь владельцу устройства.