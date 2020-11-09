Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с экраном на каждой грани

Сегодня, 09:19

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Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с экраном на каждой грани

Компания Samsung запатентовала смартфон-слайдер с экраном на каждой грани. При этом обещают, что гаджет сможет подстраиваться под окружающую среду подобно хамелеону.

Южнокорейский бренд Samsung  трудится над разработкой новой оригинальной модели смартфона-слайдера. У него должен быть прозрачный корпус и спрятанная за ним камера. Как сообщил портал LetsGoDigital, в патенте вверху смартфона - изогнутый дисплей, а внизу бренд может снабдить модель разными типами дисплеев, включая и AMOLED, и ЖК.

В Интернете уже есть первые изображения будущей новинки от Samsung, их создал дизайнер Джузеппе Спинелли из Италии. Отмечается, что прозрачный корпус гаджета может быть изготовлен  из полимера. Внутри него поместят все компоненты. По-видимому, у нового слайдера дисплеи будут спереди и сзади.

Прозрачная «оболочка» позволит аппарату как хамелеону адаптироваться к окружающей среде. Телефон, получая данные о погоде будет размещать их на весь экран. Как предполагают создатели смартфона, должно выйти очень эффектно и впечатляюще. Также известно, что на экран можно будет вывести и информацию о здоровье или еще о чем-либо.

Патент сообщает о камере, способной сканировать окружающую среду. Применяя искусственный интеллект, гаджет будет внедрять определенные шаблоны для отображения данных, вроде отображения погоды в определенное время или дорожную ситуацию.

Пока что патентная документация не описывает технические параметры слайдера. О ней можно будет судить, если Samsung решит довести продукт до полноценной реализации.

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