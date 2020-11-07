С 2021 года доступ ко многим сайтам для старых версий Android будет закрыт

В следующем году владельцы смартфонов со старыми версиями ОС Android не смогут заходить на многие сайты. Проблема кроется в одном из корневых сертификатов Let’s Encrypt. Он применяется на 30 процентах всех веб-доменов.

Как стало известно, первого сентября 2021 года выйдет срок действия перекрестного соглашения Let’s Encrypt с IdenTrust. Поскольку его продление центром сертификации не планируется, браузеры и ОС без корневого сертификата Let’s Encrypt будут не в состоянии работать с сайтами и сервисами, которые используют сертификаты этой группы. Поэтому многие юзеры рискуют столкнуться с тем, что многие сайты просто не смогут открываться.

В группу уязвимых входят мобильные устройства под управлением ОС Android 7.1.1 и более ранних версий.

Правда, в сети уже появился один из вариантов решения проблемы - начать использовать браузеры, у которых имеются свои хранилища корневых сертификатов - к примеру, Firefox. «Лис» использует собственное хранилище сертификатов, в том числе тот самый корень ISRG.