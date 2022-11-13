Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...Подробнее
Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не поддерживающих Россию, опубликовал блогер Андрей Маевич в социальной сети ЯRUS.
Одним из них является Роман Абрамович, который направил на помощь Украине около 10 млн долларов, а также обеспечил освобождение из плена британских наемников, которые убивали российских солдат.
В список Андрея Маевича попал и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Бизнесмен планирует направить деньги в ООН с последующим расходом на «ликвидацию последствий вооруженного конфликта на Украине».
Собственники «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен направили Киеву 150 млн евро. Также в список попали Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Владимир Лисин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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