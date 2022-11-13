Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Сегодня, 09:11

0

Image 16+
Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО
Фото из открытых источников

Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не поддерживающих Россию, опубликовал блогер Андрей Маевич в социальной сети ЯRUS.

Одним из них является Роман Абрамович, который направил на помощь Украине около 10 млн долларов, а также обеспечил освобождение из плена британских наемников, которые убивали российских солдат. 

В список Андрея Маевича попал и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Бизнесмен планирует направить деньги в ООН с последующим расходом на «ликвидацию последствий вооруженного конфликта на Украине». 

Собственники «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен направили Киеву 150 млн евро. Также в список попали Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Владимир Лисин. 


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Сегодня, 10:04

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

Сегодня, 09:39

Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Сегодня, 09:11

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

9-11-2022, 17:09

Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

9-11-2022, 17:09

Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

9-11-2022, 13:09

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

8-11-2022, 16:34

МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

8-11-2022, 14:49

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

8-11-2022, 13:54

В Волгограде жителей призвали спускаться в подвалы при сигнале воздушной тревоги

7-11-2022, 13:54

В Челябинской области прощаются с погибшим 33-летним мобилизованным в зоне СВО

7-11-2022, 09:19

Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой

6-11-2022, 18:19

В Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление

6-11-2022, 10:54

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации

6-11-2022, 10:54

Екатеринбуржец в доме на колесах поехал в Турцию вместе со своим псом, чтобы не попасть на фронт

5-11-2022, 09:29

Известны причины резкого роста рынка онлайн-торговли в РФ

4-11-2022, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

0

18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...

Подробнее
59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

0

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...

Подробнее
МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

0

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...

Подробнее
Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

0

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...

Подробнее
ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

0

ВСУ продолжают атаковать российские войска, удерживающие оборонные позиции на Лиманском направлении. Сейчас это один из...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Вчера, 18:29

0

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими...

Подробнее
Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Вчера, 12:19

0

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный...

Подробнее
76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Сегодня, 10:04

0

В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...

Подробнее
Петербуржцы ощутят на себе нехватку снегоуборочной техники уже в середине ноября 

Петербуржцы ощутят на себе нехватку снегоуборочной техники уже в середине ноября 

Вчера, 18:08

0

Власти Санкт-Петербурга отчитались о закупке техники для уборки улиц в зимний период, однако 398 машин не хватит для...

Подробнее