Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не поддерживающих Россию, опубликовал блогер Андрей Маевич в социальной сети ЯRUS.

Одним из них является Роман Абрамович, который направил на помощь Украине около 10 млн долларов, а также обеспечил освобождение из плена британских наемников, которые убивали российских солдат.

В список Андрея Маевича попал и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Бизнесмен планирует направить деньги в ООН с последующим расходом на «ликвидацию последствий вооруженного конфликта на Украине».

Собственники «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен направили Киеву 150 млн евро. Также в список попали Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Владимир Лисин.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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