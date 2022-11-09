Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является владелицей нескольких объектов недвижимости в Ставрополе, сообщает издание "Накануне.RU ". По мнению СМИ, скорее всего это имущество принадлежит Сергиенко, а развод пары может быть фиктивным — «бывшие» супруги хотели таким сохранить свою недвижимость и исключить ее попадание в декларацию о доходах чиновника.

В марте 2021 года Петроченкова оспаривала в Ставропольском краевом суде кадастровую стоимость своей недвижимости. Выяснилось, что, помимо помещения в торговом комплексе «Нептун», женщина обладает еще двумя зданиями и помещением в 3873 кв.м. Петроченкова просила установить всем трем объектам общую кадастровую стоимость в 68 миллионов рублей, приведя ее в соответствие с рыночной. Требование было частично удовлетворено - суд оценил объекты в 80 миллионов рублей.

По информации СМИ, доход бывшей жены главы Минвод в 2020 году составил 29 миллионов рублей. На ее счетах в Сбербанке хранились 75 миллионов рублей, примерно 2 тысячи евро и 2,5 тысячи долларов. При этом Петроченкова владела облигациями ПАО «ПИК СЗ», ООО «Ритейл Бел Финанс», ООО «ОР», Минфина России, «Русала», «Коммерцбанка АГ», Citibank N.A., которые стоили более 83,6 миллиона рублей.

Напомним, что в настоящее время жители Минеральных Вод требуют отставки Сергиенко , подав петицию на имя губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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