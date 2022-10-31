Выплаченная по иску Пригожина к Шендеровичу компенсация пойдет на помощь участникам боевых действий

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Журналист Виктор Шендерович (включен в реестр СМИ-иноагентов) добровольно выполнил решение суда по дело о клевете в отношении предпринимателя Евгения Пригожина. Либерал выплатил 1,5 млн рублей. Деньги пойдут на поддержку российских военных. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Конкорд».
Речь идет об иске бизнесмена о защите чести и достоинства, признании опубликованной ранее информации о нем недостоверной и порочащей, а также о компенсации морального вреда.
Пригожин решил направить средства на помощь участникам боевых действий. Деньги получит организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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