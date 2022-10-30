Максим Шугалей заявил о готовности помочь в работе Луганского госпиталя

После завершения своей миссии на «Линии Вагнера» социолог Максим Шугалей отправится помогать Луганскому госпиталю.

РуководительФонда защиты национальных ценностей рассказал, что в ЧВК «Вагнера» набралось достаточно желающих поучаствовать в возведении оборонительных сооружений. С октября Шугалей находился среди «музыкантов» в роли водителя трала, а также помогал перевозить и ремонтировать военную технику.

«Закончил свою работу вместе с «музыкантами» на «Линии Вагнера» — водителей тралов теперь достаточно, и строительство глубоко эшелонированной обороны на Донбассе силами ЧВК «Вагнер» продолжается в ежедневном режиме», — отметил глава ФЗНЦ.

Он напомнил, что города ЛДНР обстреливаются из артиллерии со стороны ВСУ. В связи с этим в госпиталях большое количество раненых, учреждению требуются любые руки.

«Именно здесь, в Луганском госпитале, я и буду оказывать посильную помощь в ближайшее время», — рассказал Максим Шугалей.

Ранее в составе отряда ЧВК «Вагнера» Шугалей посетил Первомайск и Стаханов, где помогал восстанавливать дома, разрушенные в ходе боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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