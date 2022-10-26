Политолог назвал обучение дочери врио главы Минвод в антироссийском вузе сомнительными контактами с Западом

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков осудил решение главы Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко отправить свою дочь учиться в Университет Гумбольдта, связанный с клиникой «Шарите», вынесшей решение об «отравлении» Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что спровоцировало русофобские настроения на Западе.
По словам политолога, региональные чиновники должны своими действиями вызывать доверие граждан, особенно в период СВО, а не наоборот, иначе они станут дискредитировать власть.
Ранее СМИ выяснили, что дочь главы Минвод Екатерина Сергиенко продолжает обучение в скандальном вузе Берлина и не покинула его даже после начала СВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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