Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков осудил решение главы Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко отправить свою дочь учиться в Университет Гумбольдта, связанный с клиникой «Шарите», вынесшей решение об «отравлении» Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что спровоцировало русофобские настроения на Западе.

«Дискуссии об уместности обучения детей чиновников за границей были и раньше. Но сейчас, в период обострения отношений с Западом, обучение в месте, связанном с одной из самых громких антироссийских провокаций, выглядит нарочитым вызовом как обществу, так и государству. И нужно решить, продолжать ли и далее позволять связывать российскую элиту сомнительными контактами с Западом, от коррупционных до политических», - объяснил он.

По словам политолога, региональные чиновники должны своими действиями вызывать доверие граждан, особенно в период СВО, а не наоборот, иначе они станут дискредитировать власть.

«В данном случае кроме вопросов по источникам обогащения самого мэра и его семьи, а также не вполне чистоплотного с точки зрения прошлого, есть и теперь не менее важная проблема», - заключил Простаков.

Ранее СМИ выяснили, что дочь главы Минвод Екатерина Сергиенко продолжает обучение в скандальном вузе Берлина и не покинула его даже после начала СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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