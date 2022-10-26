В Минеральных Водах проходит церемония прощания с российским добровольцем

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации российским добровольцем, героем ЛНР Александром Мартинкяном стартовала в 10 утра в Минеральных Водах (Ставропольский край)
На панихиде присутствуют родные, близкие и сослуживцы погибшего бойца.
Мартинкян прошел несколько горячих точек, боролся с радикальными исламистами в Сирии. На его счету имеется около десяти наград и медалей.
Известно, что он отправился в Донбасс в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер». За героизм, проявленный в ходе боев, Мартинкян удостоен, помимо звезды героя, ордена Мужества посмертно.
Гроб с погибшим бойцом на руках пронесут по улицам города до кладбища, где состоится церемония прощания и погребение.
Известно, что Мартинкян далеко не единственный боец ЧВК «Вагнер», который был удостоен высоких государственный наград. Ранее звания Героя России посмертно получили генерал-майор Канамат Боташев и командир «музыкантов» Алексей Нагин, действовавшим под позывным Терек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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