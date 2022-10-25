Статистика социальной сети ЯRUS возвращает в музыкальное прошлое

Аналитики приложения ЯRUS проанализировали поисковые запросы россиян, которые ищут музыку отечественных исполнителей в Интернете. Выяснилось, что в тренде остаются песни конца прошлого столетия.

Верхнюю строчку в рейтинге популярности с огромным отрывом заняла поп-группа «Руки вверх!». По хитам Сергея Жукова и Алексея Потехина ностальгирует почти 70% россиян. Вторую строчку занимает основанная Михаилом Горшенёвым самобытная ленинградская панк-группа «Король и шут». Их музыкальные композиции ищут 12,8% пользователей. Тройку популярных запросов замыкает знаменитый шансонье Михаил Круг. Четвертую строчку занимают воронежские рокеры «Сектор газа», образованные в 1987 году Юрой Хоем. Вслед за ними располагается еще один культовый коллектив 80-х годов группа «Бутырка», исполнявшая песни в стиле шансон и городские романсы. Саундтрек к культовому фильму 2003 года Петра Буслова «Бумер», который включает 23 оригинальных трека, хотят найти 5% россиян. Примерно такой же процент у Сергея Шнурова.

На восьмой строчке самый молодой из топ-15 исполнитель – 28-летни Егор Крид. Его творчеством интересуется 4,5% пользователей Рунета. Большой спрос у российских слушателей на детские песни – девятая строчка в рейтинге популярности. Легенда рок-музыки 90-х годов прошлого столетия «Гражданская оборона» с культовым Егором Летовым замыкает десятку запросов. Каждый двадцать пятый хочет послушать или скачать трек этой группы. Отдельный запрос на группу «Ленинград», хотя он перекликается с поиском лидера этого коллектива Сергея Шнурова. На двенадцатом месте расположился исполнитель «Стюардессы по имени Жанна» и «Замка из дождя» Владимир Пресняков-младший с 3% поисковых запросов. Одна из немногих современных исполнительниц в топ-15 — солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина, которую хотя послушать 2,8% пользователей. Четырнадцатая строчка у суперзвезды российской популярной музыки Димы Билана. В конце топ-15 недавно ушедший из жизни солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов с 2,3% голосов.

Данные статистики свидетельствуют о желании российских слушателей возвращаться в прошлое, испытывать ностальгию по музыке 80-х и 90-х годов. Из современных исполнителей в рейтинг вошли только Ольга Серябкина, Дима Билан и Егор Крид.

Другую отечественную музыку предлагает послушать в социальной сети ЯRUS. Звезды прошлого уступают место современным исполнителям, которые только завоевывают популярность у российских слушателей. Впрочем, таланта и самобытности им не занимать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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