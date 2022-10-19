Марат Габидуллин оказался «дутым вагнеровцем»

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Писатель Марат Габидуллин, позиционирующий себя в масс-медиа как экс-боец и спец по «ЧВК Вагнер», оказывается, еще в 2020 году признался, что никогда не состоял в этой частной военной компании, а все свои комментарии и истории по этому поводу он выдумал. Однако, несмотря на эти сенсационные признания, спустя два года «дутый вагнеровец» продолжает выдавать себя за прожженного «оркестранта» перед западной прессой.
Издание Meduza* (признано СМИ-иноагентом и заблокировано по требованию Генпрокуратуры) 1 декабря 2020 года опубликовало интервью с Маратом Габидуллиным, который в 2015 году якобы записался добровольцем в «ЧВК Вагнер» и отправился очищать Сирию от террористов. На основе этих событий мужчина написал книгу «В одну реку дважды». В интервью он заявил, что книга является автобиографичной и описывает реальные события.
Оказалось, в действительности этот «писатель-фантаст» никогда не состоял в «ЧВК Вагнер», а его книга – это художественный вымысел, о чем он сам рассказал нотариусу на допросе в качестве свидетеля зимой 2020 года.
Писатель признался, что действительно давал интервью Лилии Яппаровой для издания-иноагента Meduza, и ему за это заплатили. А на вопрос о причастности к «ЧВК Вагнер» Габидуллин ответил отрицательно.
После переезда во Францию Габидуллин издал свое произведение, поддерживая выдумку о том, что он якобы состоял в ЧВК. Теперь он регулярно дает интервью антироссийским СМИ и блогерам как «эксперт» по компании и СВО.
*Признано СМИ-иноагентом и заблокировано по требованию Генпрокуратуры
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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