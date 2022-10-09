Пригожин назвал «клоунадой» деятельность ЛДПР без Жириновского

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Бизнесмен Евгений Пригожин призвал к консолидации российского общества. Соответствующее заявление предпринимателя распространила пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин подверг критике детальность «говорунов» из КПРФ, которые годами не могут перейти от слов к делу. По мнению бизнесмена, радеющая за Россию ЛДПР без Жириновского превратилась в настоящую «клоунаду», а партия «Родина» стала сборищем фриков.
По мнению бизнесмена, уважения заслуживает деятельность Сергея Миронова и Захара Прилепина, а также части депутатов партии «Единая Россия».
Остальных же «говорунов» из депутатского корпуса Пригожин призвал взять в руки автоматы или саперные лопатки, а если у них имеются организаторские способности, возглавить подразделения типа «ЧВК Вагнера». Только таким образом они могут принести истинную пользу и послужить Отечеству, считает бизнесмен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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