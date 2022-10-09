Пригожин назвал «клоунадой» деятельность ЛДПР без Жириновского

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал к консолидации российского общества. Соответствующее заявление предпринимателя распространила пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подверг критике детальность «говорунов» из КПРФ, которые годами не могут перейти от слов к делу. По мнению бизнесмена, радеющая за Россию ЛДПР без Жириновского превратилась в настоящую «клоунаду», а партия «Родина» стала сборищем фриков.

«Сейчас необходима консолидация общества. Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплочённые коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в “клоунаду”», — заявил Пригожин.

По мнению бизнесмена, уважения заслуживает деятельность Сергея Миронова и Захара Прилепина, а также части депутатов партии «Единая Россия».

Остальных же «говорунов» из депутатского корпуса Пригожин призвал взять в руки автоматы или саперные лопатки, а если у них имеются организаторские способности, возглавить подразделения типа «ЧВК Вагнера». Только таким образом они могут принести истинную пользу и послужить Отечеству, считает бизнесмен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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