Врачи в России получат право отказывать пациентам в медицинской помощи

В России врачам могут разрешить отказывать пациентам в медицинской помощи.

Соответствующие поправки уже приняты Госдумой в первом чтении.

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко объяснил, что речь идет об изменениях в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Исключив из ч. 5 ст. 15 положение, согласно которому медицинское учреждение не имеет права отказать застрахованным пациентам в оказании помощи, врачам, по сути, разрешили отказывать пациентам в лечении. А это значит, что любая больница в стране может не принять пациента на лечение.

Чтобы в медпомощи не отказали, врачи предлагают россиянам заключать с медицинскими организациями платные договоры на оказание услуг, которые ранее гарантировались полисом.

По мнению депутатов, снизив затраты на ведение дел владельцев ОМС, удастся сэкономить до 7 млрд рублей.

Эти правки будут рассматриваться еще в двух чтениях. Их уже раскритиковали Счетная палата России и Росздравнадзор. Росздравнадзор напомнил также об ответственности за неоказание помощи пациентам. То есть, поправки могут вступить в противоречие с Уголовным кодексом РФ.