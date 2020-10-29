Врачи призвали коллег не назначать антибиотики при COViD-19

Сегодня, 19:26

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Врачи призвали коллег не назначать антибиотики при COViD-19

Известные врачи призвали коллег не назначать антибиотики при COVID-19.

Ассоциации медиков и известные врачи России обратились к своим коллегам с призывом не назначать антибиотики при коронавирусе в связи с тем, что состояние больного может при этом ухудшиться, а также постепенно возникнуть антимикробная резистентность. По их информации, на фоне коронавирусной эпидемии выросли продажи антибиотиков, ведь их выписывают 90% амбулаторным пациентам.

В частности, авторы письма предупреждают: «Сложившая ситуация будет способствовать значительному росту антимикробной резистентности и иметь серьёзные неблагоприятные последствия в будущем. Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям".

Кроме того, ранее главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, главный специалист ведомства по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, главврач Коммунарки Денис Проценко, директор НИИ Скорой помощи им. Склифософского Сергей Петриков также высказывали свою позицию против повсеместного назначения антибиотиков больным с легкой формой ковида. 

Отечественные медики встревожены нынешней ситуацией. В мировых масштабах заметно выросла антимикробная резистентность из-за того, что врачи применяют антибиотики даже там, где они заведомо не нужны. И их часто используют даже в сельском хозяйстве. Все это только помогает появляться на свет новым штаммам бактерий, которые уже привыкли ко всем известным антибиотикам.

Открытое письмо подписали Межрегиональная ассоциация специалистов респираторной медицины, Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Российское респираторное общество, Педиатрическое респираторное общество и Ассоциация детских врачей Московской области. 

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