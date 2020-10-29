Поликлинику под Новосибирском закрыли из-за болезни медиков

Поликлинику под Новосибирском закрыли из-за болезни врачей.

На 31 октября городская поликлиника №2 в Искитиме, что в Новосибирской области, приостановила свою работу. Как объяснили представители администрации, это связано с заболевшим медперсоналом.

Если врачебная помощь нужна срочно, горожанам рекомендуют звонить в Скорую помощь.

Ранее СМИ сообщали о заболевшем персонале одного из отделений поликлиники №27 в Новосибирске - там слегли все терапевты. Всех пациентов, обратившихся за помощью, перенаправляют в другие отделения поликлиники.

Как ранее сообщал региональный Минздрав, в последнее время звонков в Скорую помощь стало поступать в несколько раз больше. В ведомстве отметили, что среднее время ожидания бригады Скорой составляет 24 часа. Причем в приоритете остаются те пациенты, у кого существует угроза жизни, а направляют в стационар тех, кто нуждается в подключении к ИВЛ или кислородной поддержке.