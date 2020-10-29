В Екатеринбурге таксист вместо защитного экрана повесил штору

Сегодня, 15:43

Ольга Громова

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В Екатеринбурге таксист вместо защитного экрана повесил штору

В Екатеринбурге один из водителей «Яндекс.Такси» вместо защитного экрана повесил в своем автомобиле кусок шторы и, таким образом, как бы выполнил требования властей и разделил передний ряд сидений и задний. 

О прецеденте сообщило агентство URA.RU, которому рассказали об этом читатели и прислали в качестве доказательства фотографию.

Пользователи сети предположили, что таким способом водитель пытается показать, что соблюдает указ губернатора Свердловской области об установке защитных экранов в такси с целью нераспространения коронавируса.

Между тем в Федерации автовладельцев России считают, что таксисты просто не осведомлены о том, где покупать эти перегородки, а также из какого материала они должны быть изготовлены.

Хотя глава региона ранее заявлял, что мера с защитными экранами является компромиссной и вводится для того, чтобы бизнес имел возможность работать и дальше.

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