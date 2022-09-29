Предприниматель Пригожин в ответ на заявление Кадырова предложил отправлять «ушлепков босыми на фронт» 

Сегодня, 20:46

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Предприниматель Пригожин в ответ на заявление Кадырова предложил отправлять «ушлепков босыми на фронт» 
Рамзан Кадыров

Российские войска были вынуждены оставить город Красный Лиман, чтобы избежать окружения противника. Эта новость вызвала дискуссию в обществе, весьма эмоционально по этому поводу высказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он возложил ответственность за происходящее на военное руководство. Заявление Кадырова быстро разошлось в СМИ и телеграм-каналах. 

Пресс-служба компании «Конкорд» публикует точку зрения российского предпринимателя Евгения Пригожина на происходящее. 

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — заявил Пригожин.

Кадыров призвал тщательнее отбирать кандидатуры на должности командующих. По мнению главы Чечни, это должны быть исключительно люди твердого характера, смелые, принципиальные, которые переживают за своих бойцов. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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