Предприниматель Пригожин в ответ на заявление Кадырова предложил отправлять «ушлепков босыми на фронт» 

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Российские войска были вынуждены оставить город Красный Лиман, чтобы избежать окружения противника. Эта новость вызвала дискуссию в обществе, весьма эмоционально по этому поводу высказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он возложил ответственность за происходящее на военное руководство. Заявление Кадырова быстро разошлось в СМИ и телеграм-каналах.
Пресс-служба компании «Конкорд» публикует точку зрения российского предпринимателя Евгения Пригожина на происходящее.
Кадыров призвал тщательнее отбирать кандидатуры на должности командующих. По мнению главы Чечни, это должны быть исключительно люди твердого характера, смелые, принципиальные, которые переживают за своих бойцов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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