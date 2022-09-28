Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте

Сегодня, 16:38

0

Image 16+
Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте
Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал законопроект башкирского парламента о предоставлении заключенным возможности участвовать в СВО на законодательном уровне. По его мнению, инициатива не продумана до конца. В частности, осужденные не должны подменять тех, кто по закону мог попасть под частичную мобилизацию. И речь, в первую очередь, идет о чиновниках и их семьях.

«Нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной. Насколько мне известно, такая ситуация сейчас повсеместно. Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере – курорты, яхты, рестораны», - заявил Пригожин в ответ на запрос издания «Ридус».

Журналисты попросили предпринимателя прокомментировать законопроект, поданный в Госдуму депутатами парламента Башкирии. Законотворцы предложили судам с согласия заключенных предоставлять отсрочку от отбывания наказания на время участия в СВО. При этом из наказания предлагается вычитать 10 дней за каждый день пребывания в зоне боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте

Сегодня, 16:38

Мобилизованные выстроились в очередь к нотариусам

Сегодня, 16:14

Россиянин смог найти пропускной пункт на границе с Казахстаном без очереди

Сегодня, 13:19

Призывники РФ по двенадцать часов мерзнут на улице перед казармой

Сегодня, 10:24

В военкомате рассказали о том, можно ли мобилизованным изменить категорию годности

Сегодня, 09:39

Мужское население РФ сократилось на 400 тысяч человек за два года

Сегодня, 09:09

Мобилизованных красноярцев просят приобретать бронежилеты и перчатки

Сегодня, 08:59

Ветераны горячих точек рассказали, как вернуться живым после СВО ВС России

Сегодня, 08:54

В Ярославской области нотариусы сообщили, зачем люди оформляют доверенности

Сегодня, 08:34

На Среднем Урале мобилизовали гражданина, у которого не погашена судимость по наркотикам

Сегодня, 05:49

Российские педагоги могут привлекаться к вручению повесток при мобилизации

Вчера, 16:44

Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

Вчера, 15:04

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

Вчера, 14:19

В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

Вчера, 12:24

Из-за мобилизации в Башкирии ферма осталась без хозяина

Вчера, 11:29

Аналитики заявили о снижении спроса на автомобили в России с начала частичной мобилизации

Вчера, 10:29

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

Вчера, 09:59

Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

Вчера, 08:19

Военком: что делать, если призывник заболел и не смог прийти

28-09-2022, 17:29

Аналитики назвали два способа для детей чиновников избежать частичной мобилизации

28-09-2022, 17:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

Вчера, 14:19

0

Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...

Подробнее
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

Вчера, 08:19

0

Лица с определенными заболеваниями не будут мобилизованы, но им придется доказать военкомату наличие этих заболеваний....

Подробнее
В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

Вчера, 12:24

0

В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный...

Подробнее
Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

Вчера, 15:04

0

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители...

Подробнее
Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

Вчера, 08:19

0

Тысячи россиян спешат покинуть Россию из-за мобилизацию. И доказательством этому являются огромные пробки...

Подробнее
В странах НАТО занервничали из-за развертывания на полигоне в Арктике «загадочных ракет»

В странах НАТО занервничали из-за развертывания на полигоне в Арктике «загадочных ракет»

28-09-2022, 08:04

0

Переброска «загадочных ракет» на полигоны РФ в Арктике обеспокоила Запад. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что США и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

Вчера, 09:59

0

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил не мелочиться и отправить на фронт всех молодых мужчин из...

Подробнее
Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

Вчера, 17:54

0

Бои в Харьковской области продолжаются бои, и о ситуации в районе Купянска рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он...

Подробнее
Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

Вчера, 10:09

0

В России, чтобы приобрести оружие, необходима справка от медицинской комиссии по форме № 002-О/у. Такую справку можно...

Подробнее
«Блокнот»: Кубанские казаки назвали клеветой ведение боев на Украине без трусов

«Блокнот»: Кубанские казаки назвали клеветой ведение боев на Украине без трусов

28-09-2022, 14:54

0

Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов возмутился выступлением...

Подробнее