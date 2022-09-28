Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ
Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...Подробнее
Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал законопроект башкирского парламента о предоставлении заключенным возможности участвовать в СВО на законодательном уровне. По его мнению, инициатива не продумана до конца. В частности, осужденные не должны подменять тех, кто по закону мог попасть под частичную мобилизацию. И речь, в первую очередь, идет о чиновниках и их семьях.
Журналисты попросили предпринимателя прокомментировать законопроект, поданный в Госдуму депутатами парламента Башкирии. Законотворцы предложили судам с согласия заключенных предоставлять отсрочку от отбывания наказания на время участия в СВО. При этом из наказания предлагается вычитать 10 дней за каждый день пребывания в зоне боевых действий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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