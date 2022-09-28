Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте

Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал законопроект башкирского парламента о предоставлении заключенным возможности участвовать в СВО на законодательном уровне. По его мнению, инициатива не продумана до конца. В частности, осужденные не должны подменять тех, кто по закону мог попасть под частичную мобилизацию. И речь, в первую очередь, идет о чиновниках и их семьях.

«Нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной. Насколько мне известно, такая ситуация сейчас повсеместно. Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере – курорты, яхты, рестораны», - заявил Пригожин в ответ на запрос издания «Ридус».

Журналисты попросили предпринимателя прокомментировать законопроект, поданный в Госдуму депутатами парламента Башкирии. Законотворцы предложили судам с согласия заключенных предоставлять отсрочку от отбывания наказания на время участия в СВО. При этом из наказания предлагается вычитать 10 дней за каждый день пребывания в зоне боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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