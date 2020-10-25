Минздрав РФ разрешил лечить пациентов дома только при наличии отдельной комнаты

Министерство здравоохранения России на официальном интернет-портале издало указ, где названы группы людей, которые могут проходить лечение коронавируса в домашних условиях. Новый документ гласит, что лечиться на дому можно только больным, у которых есть возможность изолироваться от всех в отдельной комнате. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, условия нового приказа Минздрава условно можно разделить на четыре пункта.

Первый из них – это возможность домашнего лечения при условии, что пациент проживает не в общежитии или в коммунальной квартире. Второй – если в одной квартире с больным не находятся люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких и эндокринной системы. Третий – при наличии полноценной квартиры иметь возможность изолироваться от всех остальных ее жителей в отдельной комнате. И последний – это четкое соблюдение всех предписаний лечащего врача.

Ранее, 28 октября, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране сейчас свободно 19% коек.