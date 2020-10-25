Больницы Ростовской области нуждаются в 4 800 медиках

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о серьезных проблемах в медицинской системе региона. По словам чиновника, суммарно больницы области нуждаются почти в 5 тысячах профессиональных медработниках — именно столько врачей нужно, чтобы выйти их эпидемического кризиса. Об этом информирует «Федерал Пресс».

Катастрофические изъяны, касающиеся медицинской сферы, Василий Голубев озвучил 28 октября на встрече с главврачами ковидных госпиталей региона. Сообщается, что на совещании присутствовали и представители отрасли здравоохранения всех муниципалитетов региона. В ходе конференции врачи поделились своими наработками и идеями по преодолению проблем в условиях пандемии. Медики сообщили губернатору области о дефиците некоторых препаратов в донских аптеках, о проблемах с поставками кислорода и процедурой оказания плановой медицинской помощи. Голубев отметил, что на медицинскую систему области сейчас оказывается невероятная нагрузка, в связи с чем он заявил о необходимости привлечения дополнительных кадров.

«Мы планируем привлечь для помощи врачам волонтеров-медиков, студентов колледжей, ординаторов медуниверситета к работе по онлайн-консультированию пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Такие меры являются вынужденными, но без низ мы не сможем преодолеть кризис в нашей медицинской системе. Чтобы полностью устранить кадровые проблемы, нам необходимо привлечь к работе более 1800 врачей и более 3000 средних медицинских работников», - сказал губернатор области.

Он добавил, что только совместными усилиями врачей и обычных граждан можно будет преодолеть серьёзную нагрузку, которая в период пандемии легла на плечи медперсонала региона.