Отменивший доплаты врачам глава Минздрава Архангельской области ушел в отставку

Сегодня, 14:54

Ольга Громова

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Отменивший доплаты врачам глава Минздрава Архангельской области ушел в отставку
Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов ушел в отставку, сообщают СМИ. Без работы он не останется - станет советником губернатора, передает 29.ru.

В свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса, Карпунов прославился тем, что ранее отменил доплаты врачам, работающим с COVID-пациентами, уточняет «Лента».

Глава Минздрава региона объяснял, что якобы риски для медиков на данный момент ниже, чем в предыдущие месяцы.

«Мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы», - заявлял Карпунов.

В пресс-службе правительства Архангельской области сообщили представителям прессы, что должность главы Минздрава в области была ликвидирована. Полномочия перешли заместителю председателя областного правительства.

В Архангельской области, как и в ряде других регионов РФ, обстановка с коронавирусом продолжает оставаться довольно сложной. В регионе с начала пандемии (ВОЗ объявила ее 11 марта) зарегистрировано свыше 19 тысяч случаев заражения.

В конце прошлого месяца зарегистрировано 1800 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 у медиков региона.

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