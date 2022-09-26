Аналитики назвали два способа для детей чиновников избежать частичной мобилизации

Сегодня, 17:02

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Аналитики назвали два способа для детей чиновников избежать частичной мобилизации
Фото из открытых источников

Дети чиновников могут избежать частичной мобилизации. Авторы Telegram-канала «Площадь Восстания» рассказали, как представители власти могут «похлопотать» за своих сыновей.

Как полагают аналитики, в таком случае у чиновников есть два варианта. Одним из способов может стать территориальная оборона. Ее создали весной 2022 года. Среди участников могут оказаться в том числе и мобилизованные граждане. Таким образом, чиновники могут «пристроить» своих детей в этот орган, поэтому ехать в Донбасс им не придется.

Еще один способ – стать участником фонда, ответственного за восстановление Мариуполя. В подобных организациях сотрудники получают бронь от мобилизации. Это связано с тем, что такого рода фонды выполняют гособоронзаказ.

Напомним, 21 сентября по всей территории России стартовала мобилизация. Стоит отметить, что в рамках частичной мобилизации многие рядовые россияне отправились добровольцами. Призыв поддержали и чиновники различных регионов России, а также депутаты Госдумы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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