Пригожин напомнил депутатам об их долге во время мобилизации

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Чиновники и депутаты Петербурга, попадающие под объявленную в России частичную мобилизацию, вошли в список потенциально пригодных для участия в СВО представителей власти. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Эта межрегиональная общественная организация организована в 2016 году, ее главой стал Герой России Андрей Трошев. Ранее члены организации направили обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием не нарушать права участников СВО.
Социолог Михаил Шугалей тоже ранее опубликовал сведения о пригодных к частичной мобилизации чиновников. В перечень вошли 77 чиновников и депутатов Петербурга, а также члены их семей призывного возраста. Отмечается, что среди них есть пятеро вице-губернаторов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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