Пригожин напомнил депутатам об их долге во время мобилизации

Вчера, 21:11

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Пригожин напомнил депутатам об их долге во время мобилизации
Евгений Пригожин

Чиновники и депутаты Петербурга, попадающие под объявленную в России частичную мобилизацию, вошли в список потенциально пригодных для участия в СВО представителей власти. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» собрала целый ворох документов на местных депутатов, чиновников и членов их семей, которые полностью подходят под исполнение указа Президента РФ о частичной мобилизации», — уточнил бизнесмен.

 Эта межрегиональная общественная организация организована в 2016 году, ее главой стал Герой России Андрей Трошев. Ранее члены организации направили обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием не нарушать права участников СВО.

Социолог Михаил Шугалей тоже ранее опубликовал сведения о пригодных к частичной мобилизации чиновников. В перечень вошли 77 чиновников и депутатов Петербурга, а также члены их семей призывного возраста. Отмечается, что среди них есть пятеро вице-губернаторов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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