Основа боевой мощи: военный эксперт Ищенко о подвигах Алексея Нагина(Терека)

Сегодня, 16:18

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Основа боевой мощи: военный эксперт Ищенко о подвигах Алексея Нагина(Терека)
Алексей Нагин

Герой России Алексей Нагин являлся настоящий мастером своего дело и его подвиги нужно увековечить. Об этом заявил военный обозреватель Сергей Ищенко, комментируя работу бойца в Донбассе.

Согласно информации из открытых источников, Алексей Нагин с детства избрал путь военного. Он служил и сражался в рядах российских войск в Чечне и Грузии. Имеет три ордена Мужества и ряд других наград. Позже перешел в состав «ЧВК Вагнера» и возглавил штурмовой отряд. С началом спецоперации России на Украине «вагнеровец» отправился в ЛДНР.

Боец погиб во время выполнения одной из боевых задач в Донбассе. Ему посмертно присвоено звание Героя России, Героя ДНР и ЛНР.

Военный эксперт Сергей Ищенко заявил, что «ЧВК Вагнера» является наиболее боеспособной частью российского контингента на Украине. По его мнению, личное мастерство бойцов и тактическое умение командиров, включая Алексея Нагина, обеспечило освобождение многих населенных пунктов в регионе.

«Я думаю, отряды «вагнеровцев» — это основа боевой мощи российской группировки на Украине. Практически все наступательный действия в Донбассе осуществляются силами российской частной военной компании в последние месяцы», — сказал он.

Ищенко добавил, что подвиги Алексея Нагина и других бойцов должны быть увековечены. По его словам, именно они сейчас являются героями современности.

«Успехи героев, таких как Нагин, должны получить широкую огласку», — заключил спикер.

Отряды «ЧВК Вагнера» продолжают наступать на Бахмутском направлении. За время СВО они проявили себя как эффективное подразделение, способное решить сложные задачи. На их счету освобождение Луганского аэропорта, Углегорской ТЭС и ряд стратегически важных городов, включая Клиновое, Покровское и Попасная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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