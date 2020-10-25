«Коммунисты России» призвали Первый канал закрыть вокальное шоу «Голос»

Партия «Коммунисты России» выступила с призывом закрыть шоу «Голос» на «Первом канале».

«Программа потеряла всякое доверие!» — возмущается председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

История с дочкой ведущего «Первого канала» Романа Будникова, по его мнению, это последняя капля. Зрители считают, что Анастасия Будникова пела отвратительно, поэтому она незаслуженно попала в число участников вокального шоу.

«Звездные родители потеряли стыд и совесть, проталкивают своих деток, ни на что не обращая внимания!» — цитирует Сурайкина пресс-служба партии.

«Коммунисты России» направили Первому каналу свое обращение, в котором содержится закрыть проект «Голос». По мнению партийцев, вместо этого шоу можно создать нечто похожее, но при этом кардинально поменять принципы отбора конкурсантов и подбора жюри.

Ведь в «Голосе», по мнению Сурайкина, постоянными победителям становятся "блатные детки", а молодой и талантливый исполнитель пробиться на шоу из-за них просто не может.

Популярный музыкальный критик Сергей Соседов предложение Сурайкина о закрытии шоу поддержал. По его мнению, мнение зрителя в подобных программах ничего не значит. Было бы честнее в таких шоу вообще не привлекать россиян к голосованию.