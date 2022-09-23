От Арктики до Сирии: чем запомнился ушедший в отставку генерал Булгаков

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России в связи с переводом на другую работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Генерал Булгаков на разных постах отвечал за материально-техническое обеспечение с 1996 года и за это время зарекомендовал себя как хороший военный управленец.

На своей последней должности, на которую он вступил в 2008 году, он курировал огромное количество направлений. Именно Булгаков отвечал за снабжение авиабазы Хмеймим в Сирии в ходе самого сложного периода в 2015 году, за что впоследствии ему присвоили звание Героя России.

За свою карьеру он успел принять участие в создании железнодорожной ветки в обход Украины и занимался тушением крупномасштабных лесных пожаров в Сибири. Также известно, что он организовывал масштабные мероприятия по ликвидации загрязнений в Арктике.

Дмитрий Булгаков родился в 1954 году в селе Верхнее Гурово Курской области. Он окончил Военную академию тыла и транспорта, а затем Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской федерации. После чего занимался вопросами материально технического обеспечения. За свои заслуги награжден орденами «За службу Родине», «За военные заслуги», орденом Почета, орденом Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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