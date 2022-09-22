Востоковед Мендкович о фильме Евгения Пригожина «Лучшие в аду»: фильм для нового поколения победителей

Российским киностудиям необходимо снимать больше фильмов о современных боевых действиях, в частности — о спецоперации РФ по денацификации Украины. Об этом заявил Эксперт центра изучения современного Афганистана, востоковед, специалист в истории разведок и шпионажа Никита Мендкович.

Спикер прокомментировал грядущую премьеру блокбастера Евгения Пригожина «Лучшие в аду». По его мнению, подобные картины крайне важны для российского зрителя.

«Что касается общей идеи, необходимо освещать эту тему — это несомненно так. Поскольку это важная часть нашего общества. Это, собственно, борьба нашего народа за свое выживание, как это было в 1941 году. Несравненно в лучших и более легких условиях, но, тем не менее, это события в жизни нашего поколения. Об этих событиях нужно говорить и нужно снимать кино. Мы — люди, которым предстоит стать новым поколением победителей. Именно об этом нужно рассказывать и снимать. У нас мало патриотического кино, а за период спецоперации на Украине — это вообще единственный фильм, который освещает данные события», — отметил Мендкович.

Боевик «Лучшие в аду», предположительно, расскажет о событиях украинского конфликта. На кадрах ранее опубликованного трейлера видны бойцы с желтой повязкой. Такую маркировку использовали военнослужащие ВСУ.

В комментариях под анонсирующим роликом пользователи YouTube отметили реалистичность ленты и хорошо поставленные боевые сцены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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