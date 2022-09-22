Востоковед Мендкович о фильме Евгения Пригожина «Лучшие в аду»: фильм для нового поколения победителей

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
Российским киностудиям необходимо снимать больше фильмов о современных боевых действиях, в частности — о спецоперации РФ по денацификации Украины. Об этом заявил Эксперт центра изучения современного Афганистана, востоковед, специалист в истории разведок и шпионажа Никита Мендкович.
Спикер прокомментировал грядущую премьеру блокбастера Евгения Пригожина «Лучшие в аду». По его мнению, подобные картины крайне важны для российского зрителя.
Боевик «Лучшие в аду», предположительно, расскажет о событиях украинского конфликта. На кадрах ранее опубликованного трейлера видны бойцы с желтой повязкой. Такую маркировку использовали военнослужащие ВСУ.
В комментариях под анонсирующим роликом пользователи YouTube отметили реалистичность ленты и хорошо поставленные боевые сцены.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
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