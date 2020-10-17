Главный санитарный врач РФ прокомментировала введение ограничений в Ростовской области

22 октября, в четверг, главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе беседы поднимался вопрос о ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает «Правительство Ростовской области».
Так, прибыв в Ростов, Попова посетила городскую больницу им. Семашко, центр эпидемиологии и областной диагностический центр, где пообщалась с ведущими специалистами.
Непосредственно на встрече глава Роспотребнадзора отметила, что в последнее время жители Ростова заметно поменяли свое отношение к ограничительным мерам. По ее словам, в этом есть заслуга прежде всего органов власти.
Губернатор области Василий Голубев высказал свою благодарность гостье за действенное взаимодействие с федеральным органом власти.
Также губернатор сообщил, что количество проведения тестов в области будет увеличиваться. По его словам, власти делают все для того, чтобы в случае необходимости была возможность предоставить больным коронавирусом койки.
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