Главный санитарный врач РФ прокомментировала введение ограничений в Ростовской области

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Главный санитарный врач РФ прокомментировала введение ограничений в Ростовской области

22 октября, в четверг, главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе беседы поднимался вопрос о ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает «Правительство Ростовской области».

Так, прибыв в Ростов, Попова посетила городскую больницу им. Семашко, центр эпидемиологии и областной диагностический центр, где пообщалась с ведущими специалистами.

Непосредственно на встрече глава Роспотребнадзора отметила, что в последнее время жители Ростова заметно поменяли свое отношение к ограничительным мерам. По ее словам, в этом есть заслуга прежде всего органов власти.

«Меры ограничения в Ростове очень своевременные и правильные. Это можно видеть по их результатам. Для стабилизации ситуации сейчас необходимо в первую очередь увеличить обороты по тестированию. Важно выявлять заболевания у граждан как можно раньше, чтобы болезнь не успевала развиваться дальше», - отметила Анна Попова.

Губернатор области Василий Голубев высказал свою благодарность гостье за действенное взаимодействие с федеральным органом власти.

«Искать новые решения – это задача больше страны, чем региона. Потому, для того чтобы уровень заболеваемости на Дону снижался, необходимо искать выходы совместными усилиями со всеми уровнями власти», - добавил Голубев.

Также губернатор сообщил, что количество проведения тестов в области будет увеличиваться. По его словам, власти делают все для того, чтобы в случае необходимости была возможность предоставить больным коронавирусом койки.

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