Россия теряет из-за хронических заболеваний ежегодно 3 триллиона рублей

Россия ежегодно теряет из-за хронических заболеваний 3 триллиона рублей.

Как заявили ученые, в России в 2019 году зафиксирована самая низкая по Европе продолжительность здоровой жизни, без хронических заболеваний.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, каждый год Россия тратит на лечение хронических неинфекционных заболеваний - гипертония, рак, диабет и другие - порядка 3 трлн рублей. Он отметил, что этот вид заболеваний имеет негативные последствия не только социального значения как, например, личные и семейные трагедии, связанные с хрониками, но и экономического - для всей страны в целом.

«По оценкам экспертов, ежегодные потери в экономике от неинфекционных заболеваний составляют порядка 3 триллионов рублей», - подчеркнул чиновник.

Чтобы стабилизировать ситуацию нужно много внимания уделять пропаганде здорового образа жизни.

«Сокращение потребления алкоголя, табака и повышение физической активности не требуют затрат, но дают колоссальный эффект», - считает Сагалай.

Кроме того, не так давно медицинское издание The Lancet обнародовало результаты исследования «Глобальное бремя болезней». Оказывается, большую роль в мировом распространении коронавируса сыграли неинфекционные заболевания, число которых постоянно увеличивается.