В Сочи началось нашествие пауков-волков

Популярный российский курорт город Сочи атаковали пауки-волки. Жители региона уже привыкли к их ежегодной осенней активизации, однако в этот раз пауки оказались гигантских размеров. Выглядят они буквально как чудовища из фильмов ужасов. Об этом сообщает «Югополис».

По словам местных жителей, брюшко насекомого размером с небольшое куриное яйцо, а длина ног около 7 сантиметров.

«Это кошмар. Прихожу домой, а там сидят два огромных красавца. Убирала их тряпкой», - сообщила Елена Федорова, проживающая на Донской улице.

Однако ученые сообщают, что убивать таких пауков не нужно. Они выполняют очень важную функцию – уничтожают насекомых-вредителей.

«Общая длина пауков-волков может быть больше 30 миллиметров. Их нашествие, скорее всего, связано с предстоящим похолоданием», - сообщает эксперт.

Местные энтомологи рассказывают, что за последние годы в Сочи замечается много разных аномалий. То на город налетает полчище комаров, то клопов, то мух. Теперь вот и пауки. По их словам, такие особенности могут быть связаны с глобальными климатическими изменениями. Жара и засуха летом достигают аномальных показателей.

Один из ученых заповедника им. Христофора Шапошникова на Кавказе Алексей Бибин прокомментировал сложившуюся ситуацию. Специалист также утверждает, что нашествие пауков-волков связано с погодными явлениями. Прошлая зима была очень теплой, а лето – жарким. Однако насекомые не опасны для человека, поэтому Бибин призвал граждан не переживать по этому поводу.