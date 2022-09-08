Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

Сегодня, 17:11

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Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру
Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в распространении ложной информации. 

Ранее юристы Пригожина обратились в Генеральную прокуратуру РФ из-за деятельности Telegram-канала Gulagu.net, отмечая, что сообщество распространяет недостоверную информацию. После этого журналисты обратили внимание, что авторы канала опубликовали сообщения о якобы причастности предпринимателя к терроризму. В ответ на это бизнесмен успокоил авторов Gulagu.net и призвал не вынуждать заключенных относиться к нему с еще большим уважением. 

«Конечно, мне рассказали об этой ужасной неуравновешенности либеральных активистов. К сожалению, у меня нет возможности подискутировать с ними в Telegram-канале, поэтому хотел бы попросить вас передать им: «Девочки, не переживайте, мои сладкие, все будет хорошо. Не заставляйте заключенных относиться ко мне с ещё большим уважением, у вас же абсолютно другие задачи», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд». 

Бизнесмен также посоветовал посетить сайт «Гулагу.да» и обратить внимание на «забавные ролики», которые, по его мнению, можно взять на вооружение. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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