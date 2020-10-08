В Саратове переболевший COVID-19 священник раскритиковал «карантинные меры»

По заявлению Нектария Морозова, уровень организации борьбы с пандемией коронавируса в регионах России никак не способствует остановке инфекции.

«Я сам перенес коронавирус с 50% поражением легких и пневмонией. С Божьей помощью сдать тест на коронавирус, пройти компьютерную томографию и попасть в больницу мне удалось только благодаря моим добрым друзьям, которые похлопотали за меня. Без них мне не удалось бы даже просто попасть в больницу для обследования», - рассказал игумен.

Он пояснил, что в Саратовской области многим заболевшим самые стандартные диагностические инструменты попросту недоступны, и людям с симптомами коронавируса медики рекомендуют оставаться дома и лечиться парацетамолом и обильным питьем.

«Появляется просто замкнутый круг — если у человека нет симптомов коронавируса, то тест ему не предлагают делать. Если человек уже с симптомами ОРВИ — ему отказывают в сдаче теста. Бывает, что когда врач приходит на дом к пациенту и узнает, что у человека уже несколько дней как пропало обоняние, он все равно не выдает лист нетрудоспособности, и пациенту приходится выходить на работу и заражать своих коллег», – рассказал Нектарий Морозов.

Он отметил, что о всех приведенных примерах знает лично, так как общался с такими людьми.

Священник сообщил, что считает ношение масок и режим социальной дистанции правильными, но недостаточными мерами для воспрепятствования распространению коронавируса.

«Эти все действия тщетны, если у нас в стране нет массового тестирования, оперативного и правильно осуществляемого отделения инфицированных от здоровых и вообще правильного алгоритма лечения болезни», - заявил игумен.

Представитель церкви сравнил организацию борьбы с коронавирусом в регионе с «пандемией абсурда».

«У меня есть самый наболевший вопрос — как же можно остановить распространение пандемии в российских регионах при таком уровне организации карантинных мер?», - сказал Морозов, добавив, что вопрос явно риторический.