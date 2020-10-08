На карантин из-за коронавируса закрыли ряд отделений больниц в Тульской области. Теперь пациентов переправляют в другие отделения медучреждений.

Как проинформировало министерство здравоохранения Тульской области, в регионе из-за коронавирусной ситуации закрывается ряд отделений в больницах: в некоторых медучреждениях на стационаре вновь выявили зараженных пациентов и персонал. Поэтому было принято решение такие отделения закрыть на карантин.

Так, на вынужденную «самоизоляцию» закрыты отделения больниц в Алексине, Волове, Туле и Плавске Тульского региона. В них пока приостановлена плановая госпитализация больных. Ее планируют возобновить только после завершения противоэпидемических мероприятий и получения отрицательных результатов на COVID-19.

В такую временную коронавирусную ситуацию попали отделение гнойной хирургии Алексинской районной больницы, терапевтическое отделение в Воловском филиале Ефремовской районной больницы, хирургическое отделение №1 в Тульской городской больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина, хирургическое отделение в Плавской центральной районной больнице.

Сообщается, что сейчас в закрытых отделениях проводится дезинфекция, а для пациентов разработали специальные маршруты в другие лечебные учреждения региона.