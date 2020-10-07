В России предложили сжигать всех умерших от коронавируса

Сегодня, 08:11

Анна Лисова

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В России предложили сжигать всех умерших от коронавируса

О необходимости сжигать тела всех умерших от COVID-19 заявил президент «Союза профессиональных ритуальных агентов» Стас Барецкий, передает издание «Вести Подмосковья».

По его словам, кремация должна быть обязательной для тех, кто скончался от коронавирусной инфекции. Но при этом Барецкий предлагает ввести существенную скидку на эту услугу. 

Я бы всех умерших коронавирусом кремировал, обязал власти это делать. Родственники, думаю, согласились бы, если бы услуга предоставлялась с большой скидкой, потому что она дорогая», — заявил Барецкий.

Стоит отметить, что количество кремаций в Москве выросло за последнее время на 38%. Ранее в столице кремировали до 53% умерших, но в последнее время эта цифра выросла до 70%.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день многие не согласны кремировать своих родственников не только из-за цены на эту услугу. Особый менталитет россиян предполагает, что у умершего родственника будет могила, за которой стоит ухаживать и к которой можно приходить, чтобы помянуть его. Во многих странах уже давно широко распространено кремация. Пепел умерших могут развеивать по ветру в каком-то особом месте, либо хранить дома, либо оставлять в колумбарии. 

Тем не менее, число кремаций в стране растет. Хотя, на данный момент, пока еще в стране нет столько крематориев, чтобы кремировать всех умерших. 

Отметим, кремация тел в период коронавирусной инфекцией ранее была рекомендована Роспотребнадзором. 

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