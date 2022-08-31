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Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) отрядом русских добровольцев стало одним из ключевых моментов конфликта в Донбассе в 2014 году. Потеряв свой важнейший оплот в непосредственной близости от Луганска, командование ВСУ было вынуждено отказаться от планов отрезать народную республику от России и разгромить Донбасс.
Многие события тех дней по различным причинам до сих пор не изучены досконально. Только сейчас, в восьмую годовщину со дня штурма ЛАП, начинают появляться свидетельства очевидцев и участников. Один из русских добровольцев, который спасал тем летом ЛНР, разрешил Telegram-каналу Reverse Side of the Medal (RSOTM) опубликовать некоторые выдержки из своих воспоминаний.
Боец отметил, что добровольцы и командование ЛНР прекрасно понимали стратегическое значение Луганского аэропорта.
ЛАП для командования ВСУ стал перевалочной базой, куда перебрасывали самолетами вооружение, обмундирование и даже боевую технику для предстоящей атаки на город. Луганские ополченцы были не в состоянии выбить оттуда элитные части 80-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Однако для русских добровольцев, которые впоследствии стали известны как «ЧВК Вагнера», это не было преградой — несмотря на то, что их было гораздо меньше.
Несмотря на то, что многочисленного противника удалось застать врасплох, бой был очень ожесточенный — засевшим в здании терминала ЛАП и бомбоубежище украинским военным активно помогала артиллерия, пытаясь выжечь всех атакующих.
Немногочисленные, но лучше подготовленные и действующие «на кураже» русские добровольцы взяли немало пленных, уничтожили большое количество сопротивлявшихся противников, а остальных загнали в бункер на территории аэропорта. Несколько раз офицеров и наемников ВСУ пытались оттуда выкурить, но уже темнело, и бойцам «ЧВК Вагнера» пришлось уходить из-под ударов артиллерии ВСУ. Уже после того, как они вышли, территорию аэропорта засыпали снарядами.
Однако это было уже признание своего поражения: на следующий день, 1 сентября, уцелевшие украинские военные запросили гуманитарный коридор и покинули ЛАП, оставив огромное количество оружия, накопленного там для нападения на город. С победой «вагнеровцы» вернулись в Луганск.
Освобождение Луганского аэропорта стало одним из наиболее значимых военных событий 2014 года в Донбассе. Потеряв ключевой плацдарм непосредственно у Луганска, командование ВСУ вынуждено было отказаться от планов прямого наступления и уничтожения народных республик. Так небольшому числу русских добровольцев удалось не только сберечь тысячи мирных жизней, но и повлиять на ход истории, спасти новые государства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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