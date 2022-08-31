«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

Вчера, 21:30

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«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт
Фото из открытых источников

Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) отрядом русских добровольцев стало одним из ключевых моментов конфликта в Донбассе в 2014 году. Потеряв свой важнейший оплот в непосредственной близости от Луганска, командование ВСУ было вынуждено отказаться от планов отрезать народную республику от России и разгромить Донбасс.

Многие события тех дней по различным причинам до сих пор не изучены досконально. Только сейчас, в восьмую годовщину со дня штурма ЛАП, начинают появляться свидетельства очевидцев и участников. Один из русских добровольцев, который спасал тем летом ЛНР, разрешил Telegram-каналу Reverse Side of the Medal (RSOTM) опубликовать некоторые выдержки из своих воспоминаний.

Боец отметил, что добровольцы и командование ЛНР прекрасно понимали стратегическое значение Луганского аэропорта.

«Я считаю, что освобождение аэропорта тогда было главной задачей. С аэропорта Луганск до нашего штурма круглосуточно работало 17 градов и 12 гаубиц, которые обстреливали город. Круглосуточно. Мы лишили их этой возможности. Соответственно 70 тысяч жителей, которые оставались на тот момент в Луганске, вздохнули свободно», — отмечает он.

ЛАП для командования ВСУ стал перевалочной базой, куда перебрасывали самолетами вооружение, обмундирование и даже боевую технику для предстоящей атаки на город. Луганские ополченцы были не в состоянии выбить оттуда элитные части 80-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

«По бункерам и опорным пунктам по периметру аэропорта находилось более батальона, — приводит RSOTM слова бойца. — Два раза аэропорт пытались штурмовать ополченцы. Первый — силами батальона, второй — так же, но оба раза отступали с большими потерями».

Однако для русских добровольцев, которые впоследствии стали известны как «ЧВК Вагнера», это не было преградой — несмотря на то, что их было гораздо меньше.

«Нас было порядка шестидесяти и командир долго ломал голову, как выполнить эту задачу. Ну, как долго… Не месяцы, и даже не недели. Он подобрал очень удачное время для атаки – это после обеда. Среди военных обед считается как бы святым делом – война войной, а обед по расписанию. И все люди пообедав, не ожидая атаки в это время, расслабляются. Командир дал указание нашим группам наблюдателей, чтобы они засекли этот момент, — рассказал доброволец об избранной тактике. — Укропы пообедали, сходили в столовую, разошлись по своим бункерам, легли играть в телефоны. А мы вплотную, внаглую резко въехали практически на территорию аэропорта колонной резко и зашли».

Несмотря на то, что многочисленного противника удалось застать врасплох, бой был очень ожесточенный — засевшим в здании терминала ЛАП и бомбоубежище украинским военным активно помогала артиллерия, пытаясь выжечь всех атакующих.

Немногочисленные, но лучше подготовленные и действующие «на кураже» русские добровольцы взяли немало пленных, уничтожили большое количество сопротивлявшихся противников, а остальных загнали в бункер на территории аэропорта. Несколько раз офицеров и наемников ВСУ пытались оттуда выкурить, но уже темнело, и бойцам «ЧВК Вагнера» пришлось уходить из-под ударов артиллерии ВСУ. Уже после того, как они вышли, территорию аэропорта засыпали снарядами.

Однако это было уже признание своего поражения: на следующий день, 1 сентября, уцелевшие украинские военные запросили гуманитарный коридор и покинули ЛАП, оставив огромное количество оружия, накопленного там для нападения на город. С победой «вагнеровцы» вернулись в Луганск.

«После освобождения аэропорта мы въезжали в Луганск колонной, и нас встречали местные жители. Мне это напомнило хроники Второй Мировой, когда встречали победителей. Ну, с цветами. Нас реально встречали всем городом», — с удовольствием вспоминает боец.

Освобождение Луганского аэропорта стало одним из наиболее значимых военных событий 2014 года в Донбассе. Потеряв ключевой плацдарм непосредственно у Луганска, командование ВСУ вынуждено было отказаться от планов прямого наступления и уничтожения народных республик. Так небольшому числу русских добровольцев удалось не только сберечь тысячи мирных жизней, но и повлиять на ход истории, спасти новые государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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