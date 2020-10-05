Главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи

Главный врач клиники в Коммунарке Московской области Денис Проценко объяснил, что скопление машин скорой помощи перед отделением больницы связано с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «ТАСС».

«По сегодняшним данным, в нашей больнице на лечении находится 645 больных и 104 из них находятся в реанимации. Еще не так давно их количество было гораздо меньше, однако рост заболеваемости растет. Сейчас у нас занято 22 аппарата ИВЛ», - рассказал главврач.

Проценко добавил, что справляться с такой непростой ситуацией больнице помогает подготовленная и обученная команда и мощное оборудование медицинского учреждения.

«Нам бы не хотелось допустить крайне тяжелую ситуацию, однако скорость ее усугубления очень настораживает», - добавил доктор.

Пользуясь случаем, Проценко лишний раз напомнил людям о соблюдении мер дистанцирования и карантинных мер.

«Не переставайте носить маски и при возможности переходите на удаленный режим работы. Избегайте массовых скоплений людей. Все эти советы не требуют каких-то особых усилий, но они способны остановить распространение вируса», - проинформировал россиян Проценко.

Напомним, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что число госпитализированных больных в Москве увеличилось на 13%. Так, из 3220 выявленных случаев заражения за сутки в столице в больницу было отправлено 1035 из них.