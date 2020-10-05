Главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи

Главный врач клиники в Коммунарке Московской области Денис Проценко объяснил, что скопление машин скорой помощи перед отделением больницы связано с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «ТАСС».
Проценко добавил, что справляться с такой непростой ситуацией больнице помогает подготовленная и обученная команда и мощное оборудование медицинского учреждения.
Пользуясь случаем, Проценко лишний раз напомнил людям о соблюдении мер дистанцирования и карантинных мер.
Напомним, что российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что число госпитализированных больных в Москве увеличилось на 13%. Так, из 3220 выявленных случаев заражения за сутки в столице в больницу было отправлено 1035 из них.
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