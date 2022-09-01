Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Вчера, 18:23

0

Image 16+
Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией
Политолог Олег Матвейчев

Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает, что освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) исправило ситуацию.

Русские добровольцы, ныне известные как «ЧВК Вагнера», взяли штурмом воздушную гавань, что в итоге предотвратило окружение Луганска. В то же время, ЛНР получила возможность восстановить критически важное авиасообщение с Москвой.

«Еще одним значимым итогом тех событий стало восстановление связи с Россией. Республика снова могла принимать воздушный транспорт», — рассказал Матвейчев.

О ходе штурма аэропорта на днях рассказал его непосредственный участник. Русский доброволец отметил тактическую грамотность своих командиров, которая позволила застать противника врасплох и в итоге выбить его из стратегически важного объекта всего за одну ночь.

После разгрома ВСУ под Луганском, борьба республик Донбасса за независимость продолжилась. Сейчас «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной операции России на Украине, наступая на позиции украинской армии в окрестностях Бахмута.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Вчера, 18:23

Российская колонна военной техники поразила крымчан

Вчера, 11:19

«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

1-09-2022, 21:30

В Ростове бывшего военного объявили в розыск после его отъезда добровольцем на Украину

31-08-2022, 14:49

Более трети россиян не откладывают деньги

29-08-2022, 22:39

В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

29-08-2022, 11:04

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

28-08-2022, 16:44

Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

27-08-2022, 12:14

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах

26-08-2022, 15:58

Политолог Манукян назвал журналистов «Фонтанки» врагами Родины за критику спецоперации РФ на Украине

26-08-2022, 13:48

Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

24-08-2022, 15:04

Аналитик Зварич рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

24-08-2022, 07:04

Россияне охладели к курортным романам

21-08-2022, 17:29

Над городами Крыма взрывы, ПВО ВС РФ отражает атаки украинских беспилотников

20-08-2022, 15:49

Экономист сообщил, почему капитал бежит из России

20-08-2022, 07:34

Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц

19-08-2022, 10:59

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета в 60 тысяч рублей

16-08-2022, 15:54

Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

16-08-2022, 13:39

Экономисты считают, что РФ не сможет отказаться от доллара

15-08-2022, 19:34

Миколог Вишневский назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

12-08-2022, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

31-08-2022, 17:57

0

Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...

Подробнее
«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

1-09-2022, 21:30

0

Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) отрядом русских добровольцев стало одним из ключевых моментов конфликта в...

Подробнее
Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

1-09-2022, 13:11

0

В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту...

Подробнее
Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

31-08-2022, 11:59

0

Иранские военные в водах Персидского залива попытались похитить американский беспилотный аппарат Saildrone Explorer. В...

Подробнее
Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Вчера, 18:23

0

Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...

Подробнее
В Ростове бывшего военного объявили в розыск после его отъезда добровольцем на Украину

В Ростове бывшего военного объявили в розыск после его отъезда добровольцем на Украину

31-08-2022, 14:49

0

Суд Ростов-на-Дону заочно арестовал по делу о мошенничестве с жильем 50-летнего мужчину. Он - бывший военный, сейчас...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года

Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года

31-08-2022, 12:39

0

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова рассказала о том, что на всём протяжении наступающего сентября доллар...

Подробнее
Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

1-09-2022, 11:54

0

По результатам состоявшейся вчера встречи глав МИД стран ЕС была достигнута договоренность приостановить действие...

Подробнее
Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

1-09-2022, 16:04

0

На Западе заподозрили Армению в обходе санкций. Об этом пишет издание Eurasianet. В первом полугодии объем поставок...

Подробнее
В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

1-09-2022, 20:19

0

По данным сайта Interia.pl, в Польше стоимость электроэнергии подскочила на 700 %. В связи с этим власти страны...

Подробнее