Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает, что освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) исправило ситуацию.

Русские добровольцы, ныне известные как «ЧВК Вагнера», взяли штурмом воздушную гавань, что в итоге предотвратило окружение Луганска. В то же время, ЛНР получила возможность восстановить критически важное авиасообщение с Москвой.

«Еще одним значимым итогом тех событий стало восстановление связи с Россией. Республика снова могла принимать воздушный транспорт», — рассказал Матвейчев.

О ходе штурма аэропорта на днях рассказал его непосредственный участник. Русский доброволец отметил тактическую грамотность своих командиров, которая позволила застать противника врасплох и в итоге выбить его из стратегически важного объекта всего за одну ночь.

После разгрома ВСУ под Луганском, борьба республик Донбасса за независимость продолжилась. Сейчас «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной операции России на Украине, наступая на позиции украинской армии в окрестностях Бахмута.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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