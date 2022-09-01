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Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает, что освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) исправило ситуацию.
Русские добровольцы, ныне известные как «ЧВК Вагнера», взяли штурмом воздушную гавань, что в итоге предотвратило окружение Луганска. В то же время, ЛНР получила возможность восстановить критически важное авиасообщение с Москвой.
О ходе штурма аэропорта на днях рассказал его непосредственный участник. Русский доброволец отметил тактическую грамотность своих командиров, которая позволила застать противника врасплох и в итоге выбить его из стратегически важного объекта всего за одну ночь.
После разгрома ВСУ под Луганском, борьба республик Донбасса за независимость продолжилась. Сейчас «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной операции России на Украине, наступая на позиции украинской армии в окрестностях Бахмута.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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