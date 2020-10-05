Авиакомпании РФ получили допуски на регулярные полеты в 24 страны

Сегодня, 08:19

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Авиакомпании РФ получили допуски на регулярные полеты в 24 страны

Росавиация издала приказ, по которому теперь авиационные компании РФ имеют доступ к полетам по 169 международным рейсам. Об этом сообщает «Агентство Москва».

«Данные допуски не являются фактом возобновления международных рейсов. Они дают авиационной компании право воспользоваться ими сразу же после открытия полетов», - объяснили представители Российской авиации.

В приказе указаны страны, к которым теперь у России есть доступы. Самыми долгожданными из них стали Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай и Мальта.

Напомним, что в период пандемии Россия, как и многие другие страны, закрыла международные авиационные сообщения. С конца августа по сегодняшний день уже были возобновлены полеты в Египет, Турцию, Швецию, Арабские Эмираты, Беларусь, Киргизию, Казахстан, Корею, Швецию и Великобританию.

Однако известно, что маршруты курсируют в ограниченном режиме. В такие страны как Беларусь, Киргизия и Казахстан самолеты могут отправляться лишь раз в неделю.

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