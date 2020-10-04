В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь

Сегодня, 14:36

Ольга Громова

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В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь

В Санкт-Петербурге в сентябре сего года, как следует из информации на сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния, зарегистрировано 5 739 смертей. Этот показатель стал рекордным за последнее десятилетие.

Если поднять статистику прошлых лет, то можно увидеть (она представлена на сайте городского комитета по делам ЗАГС, начиная с 2011 года, - ред.), что это самый высокий показатель смертности в городе на Неве.

В сентябре 2019-ого в Северной столице регистрировалось 4 607 смертей, а в сентябре 2018 года - 4 624.

Многие считают, что причиной высокой смертности стала пандемия коронавирусной инфекции. С марта в городе от коронавируса умерли более 3 тысяч пациентов.

Согласно данным оперштаба, в Петербурге только лишь за минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных случаев.

Андрей Сарана, замглавы комздрава Петербурга, ранее призывал не спешить с преждевременными выводами о COVID-смертности.

"Я хотел бы отложить этот разговор до марта, когда Росстат и Петростат опубликуют реальные годовые цифры. Они будут выверены, а сейчас это очень динамично меняющийся показатель", - приводит его слова Интерфакс.

Сарана уверен, что в марте следующего года все встанет на свои места и город на Неве окажется в списке городов с минимальной летальностью.

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